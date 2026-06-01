Роспотребнадзор: Ижевский пруд и городской пляж не соответствуют нормативам

Песок на городском пляже и вода в Ижевском пруду не прошли проверку Роспотребнадзора. Почва не соответствует гигиеническим нормативам по показателю тяжелых металлов, вода — по санитарно-химическим показателям, сообщили в региональном управлении ведомства.

«В Удмуртии к началу купального сезона (1 июня) не получено ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным требованиям», — говорится в сообщении.

Всего сотрудники Роспотребнадзора отобрали в республике по 29 проб почвы и воды в зонах рекреации. По песку проверку не прошли три объекта, по жидкости — 17 водоемов. Заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений на 1 июня не поступало.