Семерых подростков на Ставрополье подозревают в несообщении о террористической деятельности

Следователи возбудили уголовные дела в отношении восьми жителей Андроповского округа Ставропольского края, подозреваемых в несообщении о преступлениях террористической направленности. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, фигурантам было известно об участии их несовершеннолетнего знакомого в деятельности международной террористической организации, запрещенной в России, а также о вербовке им новых участников и подготовке террористического акта.

Среди подозреваемых — 21-летний местный житель и семеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Следствие считает, что они располагали этой информацией в 2025 году, однако не сообщили о ней в правоохранительные органы.

Уголовные дела возбуждены по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

Как отметили в Следственном комитете, выявить преступление удалось благодаря взаимодействию следователей с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

В СКР напомнили, что несообщение в органы власти сведений о лицах, причастных к террористической деятельности, влечет уголовную ответственность.

Валерий Климов