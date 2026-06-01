Почти 150 тысяч жителей Удмуртии проголосовали в праймериз «Единой России»

В предварительном голосовании партии «Единая Россия» (ЕР) в Удмуртии проголосовало 147 тыс. человек, это 12,6% от числа избирателей в регионе. В праймериз было зарегистрировано 169 тыс. местных жителей. Об этом сообщили в реготделении партии.

Итоги праймериз были подведены на всероссийском совещании ЕР. В предварительном голосовании перед выборами в Госдуму в 2021 году приняли участие 77 тыс. жителей Удмуртии, уточняет руководитель регионального исполкома партии Александр Шамшурин.

Праймериз ЕР проходили 25-31 мая. По одномандатным округам больше всего голосов получили действующие депутаты Госдумы от республики Андрей Исаев и Олег Гарин. Партийный список на праймериз возглавил вице-спикер Госсовета Удмуртии Иван Черезов. Согласно процедуре, выигравшие в предварительном голосовании кандидаты будут выдвинуты партией на выборах в Госдуму 20 сентября.

Параллельно с этим завершилось предварительное голосование на платформе «Народный кандидат» от КПРФ. В Удмуртии было представлено два кандидата, которых планируется выдвинуть на предстоящих выборах, — это секретарь рескома партии, депутат гордумы Ижевска Иван Гвоздак и депутат Госсовета региона Юрий Балахонцев. Итоги подведут 20 июня на предвыборном съезде ЦК КПРФ. Количество проголосовавших жителей Удмуртии не называется.