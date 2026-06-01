На Ставрополье задержан курьер мошенников с 1 млн рублей

В Ставрополе полицейские задержали 21-летнего курьера мошенников, забравшего у пенсионера 1 млн руб. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявлением в полицию обратился 75-летний местный житель. Потерпевший рассказал, с ним связался неизвестный и, представившись брокером, предложил легкий заработок.

«Мошенник убедил его скачать приложение и общаться через него. В ходе переписки пенсионера убедили передать личные сбережения курьеру, сказав, что сумма денежных средств увеличится и тем самым принесет ему заработок», — сообщили в полиции.

Пенсионер сложил в пакет 1 млн руб. и передал его курьеру.

Задержанный посредник признался в содеянном и рассказал, что из полученных денег он забрал 5 тыс. рублей, а остальное перевел куратору.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн