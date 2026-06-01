Акционеры ММК отказались от дивидендов за 2025 год

Акционеры ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Против выплаты дивидендов проголосовало абсолютное большинство акционеров. Прибыль за прошлый год будет распределена согласно плану совета директоров компании. Последний раз ММК выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2024-го. В общей сложности сумма составила 25,7 млрд руб.

Виталина Ярховска