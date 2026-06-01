Следком проверяет массовое отравление газом в многоквартирном доме Махачкалы

Следственные органы Дагестана возбудили проверку после госпитализации шести жителей Махачкалы, включая двух малолетних детей, которые пострадали от воздействия угарного газа в жилом доме, сообщили в пресс-службе СУ СК по РД.

Инцидент произошел первого июня в многоэтажном здании на улице М. Гаджиева в дагестанской столице. Все пострадавшие были экстренно транспортированы в медицинские учреждения города для получения квалифицированной помощи.

Среди госпитализированных оказались дети 2017 и 2023 годов рождения. Медики оценивают состояние всех пострадавших как средней тяжести, критической опасности для жизни не зафиксировано.

Следственный отдел по Кировскому району Махачкалы инициировал процессуальную проверку происшествия. Расследование ведется по статье 238 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за предоставление услуг, нарушающих нормы безопасности для жизни и здоровья граждан.

Сотрудники следственного комитета выясняют детали случившегося, включая факторы, приведшие к концентрации монооксида углерода в помещении. Особое внимание уделяется установлению лиц, несущих ответственность за техническое состояние и безопасную работу газового оборудования в доме.

После завершения всех проверочных мероприятий следственные органы примут соответствующее процессуальное решение по данному происшествию.

Станислав Маслаков