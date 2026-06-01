Полузащитник Илья Жигулев перешел из «Черноморца» в тульский «Арсенал»

Полузащитник Илья Жигулев покинул новороссийский «Черноморец» и продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

30-летний хавбек пополнил состав «Черноморца» летом прошлого года. За это время в его активе — 30 матчей в первенстве России, один забитый мяч и семь голевых передач. Кроме того, Илья Жигулев принял участие в одной игре Кубка России

Дважды футболист признавался лучшим игроком месяца по результатам опросов болельщиков новороссийской команды.

«Мы благодарим Илью за качественную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Черноморца».

Илья Жигулев является воспитанником «Краснодара». Он также играл за «Тосно», «Урал», «Ротор», «Пари НН», КАМАЗ, польский «Заглембе».

