Гражданина Таджикистана осудили в Удмуртии за насилие над представителями власти
Воткинский райсуд Удмуртии вынес приговор 29-летнему гражданину Таджикистана за применение насилие к сотрудникам полиции (ст. 318 УК), когда они пытались доставить его в отдел. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Как установил суд, за иностранцем приехали по месту жительства после того, как он самостоятельно не выехал из страны в установленный срок. Сотрудники правопорядка намеревались сопроводить его в отдел МВД «Воткинский» и решить вопрос о задержании, депортации или помещении в спецучреждение для мигрантов, но он растолкал полицейских руками в попытке убежать.
Действия иностранного гражданина расценены как насилие, не опасное для жизни и здоровья. Подсудимый признал свою вину частично. Суд назначил ему штраф в размере 15 тыс. руб.