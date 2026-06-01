Вывозить ТКО из трех округов Липецкой области может местная компания за 219 млн

Аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО) в трех округах Липецкой области признали несостоявшимся в связи с подачей одной заявки. В то же время заказчик ООО «Региональная многопрофильная компания» планирует заключить договор с единственным участником, местным АО «Раненбургская специализированная компания», по начальной цене 219 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Речь идет о перевозке мусора до мест размещения, обработки и утилизации из Чаплыгинского и Добровского округов, а также части Лев-Толстовского района (включая Лев-Толстовский, Топовский, Гагаринский, Первомайский, Новочемодановский, Октябрьский, Троицкий сельсоветы). Согласно документам закупки, за 24 месяца на указанной территории образуется 54,6 тыс. т отходов. Срок оказания услуг — с 1 июля 2026 года по 30 июня 2028-го.

Транспортировка ТКО предусмотрена на три полигона:

из Чаплыгинского округа — на полигон ТКО в 3 км к востоку от села Ломовое Ломовского сельсовета в том же муниципалитете;

из Добровского округа — на полигон примерно в 800 м к юго-западу от райцентра Доброе;

из Лев-Толстовского района — на полигон в 1,8 км к юго-востоку от дома 4 корп. 1 по улице Терешковой в райцентре Данков.

По данным Rusprofile, АО «РСК» зарегистрировано в декабре 2014 года в Липецкой области. Компания специализируется на сборе неопасных отходов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором является Марина Леденева. Учредители скрыты. В 2025 году общество выручило 87 млн, чистая прибыль составила 113 тыс. руб.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Флагман-Курск» потребовало расторжения концессионного соглашения на строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса у деревни Чаплыгина в Курской области. Компания также заявила требование о взыскании 100,3 млн руб., ответчиком по иску выступает областное правительство.

Кабира Гасанова