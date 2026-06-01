Жителя Крыма будут судить за передачу данных ГУР Минобороны Украины

Житель Республики Крым обвиняется в государственной измене и призывах к терроризму. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчина передавал информацию ГУР Украины и публиковал комментарии в соцсетях с призывами к осуществлению терроризма.

Установлено, что в апреле 2023 года обвиняемый собрал и передал сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины фотографии и видеозаписи с местонахождения средств противовоздушной обороны, личного состава Черноморского флота, военных и гражданских объектов. Как уточняется в прокуратуре Республики Крым, эта информация могла быть использована против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, обвиняемый публиковал в социальных сетях комментарии, призывающие к осуществлению террористической деятельности.

Жителя Крыма задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Уголовное дело направят в Южный окружной военный суд.

Алина Зорина