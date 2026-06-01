Два депутата челябинского заксобрания ушли с должностей

Депутатов Законодательного собрания Челябинской области Алексея Чеченина и Василия Швецова освободили от должностей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Полномочия депутатов прекращены досрочно, с 1 июня 2026 года. Василия Швецова также освободили от должности заместителя председателя регионального заксобрания. Ранее он занял место депутата Яны Лантратовой в Государственной думе. Последняя стала омбудсменом по правам человека РФ.