Водитель иномарки погибла в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом в Володарском округе Нижегородской области, сообщили в областном ГУ МВД. Водитель иномарки скончалась от полученных травм, в автобусе есть пострадавшие. Обстоятельства ДТП уточняются, добавили в полиции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прокуратуре Нижегородской области добавили, что ДТП произошло днем 1 июня на автомобильной дороге между Дзержинском и рабочим поселком Решетиха. Надзорное ведомство взяло на контроль выяснение причин происшествия.

