После массового отравления на Ставрополье проверят школьный общепит
В Ставропольском крае пройдут проверки пищеблоков образовательных учреждений и детских лагерей. Мера потребовалась после массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.
«Сейчас сосредоточимся на профилактике подобных случаев. Краевому Минобразования поручил во взаимодействии с соответствующими службами организовать проверки пищеблоков образовательных учреждений и детских лагерей на территории Кавминвод, а затем по всему краю»,— отметил господин Владимиров.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», после отравления в кафе Пятигорска за медпомощью обратились 50 человек.