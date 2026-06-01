После массового отравления на Ставрополье проверят школьный общепит

В Ставропольском крае пройдут проверки пищеблоков образовательных учреждений и детских лагерей. Мера потребовалась после массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сейчас сосредоточимся на профилактике подобных случаев. Краевому Минобразования поручил во взаимодействии с соответствующими службами организовать проверки пищеблоков образовательных учреждений и детских лагерей на территории Кавминвод, а затем по всему краю»,— отметил господин Владимиров.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», после отравления в кафе Пятигорска за медпомощью обратились 50 человек.

Наталья Белоштейн