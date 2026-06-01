ВТБ требует со структуры ГК «Сырный дом» почти 110 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области принял к рассмотрению заявление ВТБ о включении в реестр требований банкротящейся структуры ГК «Сырный дом» — ООО «Сырный мир» — долга на 109,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Требования возникли по договору поручительства за другое юрлицо ГК — ООО «Ровеньки маслосырзавод» (управляет основным активом группы — маслосырзаводом в Белгородской области). Он был заключен в 2018 году, когда ВТБ выдал компании кредит на аналогичную сумму. Следующее заседание суда по делу назначено на 4 июня.

ВТБ обратился с заявлением о банкротстве «Сырного мира» в 2023 году из-за задолженности в 4,8 млрд руб. В июле 2025-го в отношении общества суд ввел процедуру наблюдения.

По данным Rusprofile, ООО «Сырный мир» зарегистрировано в 2014 году в Ровеньском районе Белгородской области. Основной вид деятельности — перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и директором является Ирина Мишина. В 2022 году общество сработало с нулевой выручкой при чистом убытке в 49 млн руб. Более актуальные финпоказатели не публиковались. ООО «Ровеньки-маслосырзавод» зарегистрировали в Белгородской области в январе 2014 года. Основной вид деятельности — производство сыра и сырных продуктов. Уставный капитал составляет 57,4 млн руб. Единственным владельцем компании является Сергей Лыбань. Выручка компании в 2025 году составила 15 млрд руб., чистая прибыль — 8,9 млн руб. Директор — Леонид Заскалько.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» за год потерял треть прибыли — она снизилась на 35,3% — с 13,7 млн до 8,9 млн руб. Выручка общества составила 14,7 млрд руб., увеличившись за год на 9,7% с 13,4 млрд руб.

В ноябре 2023-го Арбитражный суд Белгородской области по заявлению ВТБ также ввел в отношении компании процедуру наблюдения. В апреле 2025-го «Ъ-Черноземье» рассказывал, что воронежский «Мясокомбинат Богдановский» погасил 700 млн руб. из совокупной задолженности «Ровеньки-маслосырзавода» перед Россельхозбанком (2,2 млрд руб.) и Юникредит Банком (329,3 млн руб.).

Егор Якимов