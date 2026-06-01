Проект о локальной культуре запустили в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и новостная платформа Дзен запустили гид по путешествиям, ремесленному наследию и локальной культуре региона. Проект получил название «Земля создателей».

Основой проекта стал тематический канал с интерактивной картой региона. Она содержит маршруты для путешествий, гиды по городам и рекомендации для туристов, материалы о местных промыслах, архитектуре и культурных особенностях региона.

Ранее Нижегородская область и Дзен заключили соглашение о сотрудничестве для повышения туристического интереса к региону. По словам губернатора Глеба Никитина, все это — часть стратегии по продвижению бренда «100% настоящая Россия» и раскрытию туристического потенциала малых нижегородских городов.

