Карта открытых пляжей Анапы: где можно купаться

В этом купальном сезоне в Анапе для отдыхающих доступно около 4,5 км песчаных пляжей, включая участок в Витязево (1 км) и берег от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк» (3,5 км). Также открыты все галечные пляжи курорта, сообщила глава курорта Светлана Маслова.

Карту открытых пляжей Анапы подготовил «Ъ-Кубань». В список вошли Центральный пляж, пляжи Витязево, Сукко, Золотая бухта, Высокий берег, Малая бухта, пляж 40 лет Победы, а также пляжи Большого Утриша.

Остальные песчаные пляжи будут открывать поэтапно — после отсыпки чистым песком и проверок безопасности.

