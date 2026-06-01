Военный суд рассмотрит дело жительницы Новороссийска, сотрудничавшей с СБУ

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы Новороссийска, которой вменяются государственная измена, прохождение обучения террористической направленности и диверсия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, в период с 30 мая по 12 июня 2025 года обвиняемая, действуя по заданию представителей СБУ, проводила фото- и видеосъемку железнодорожных составов на станции Новороссийск, после чего передавала материалы через интернет-мессенджер. Кроме того, она, как полагает следствие, занималась подбором и приобретением компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства, попытка сборки которого 11 июня 2025 года не была завершена по независящим от нее обстоятельствам.

Также ей вменяется проникновение на территорию трансформаторных подстанций и совершение действий, приведших к сливу охлаждающей жидкости из оборудования, что вызвало отключение электроснабжения на части территории Новороссийска. Следствие также указывает на попытку проникновения на еще один энергообъект.

Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Материалы направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемой инкриминируются статьи УК РФ, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

