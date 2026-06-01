Астраханские порты увеличили перевалку на 68% за четыре месяца 2026 года

Морские порты Астрахань и Оля за январь-апрель 2026 года суммарно перевалили 2,2 млн тонн грузов, что на 68% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил региональный минпром.

Фото: Минпром Астраханской области

Порт Астрахань увеличил оборот на 63% (до 1,9 млн тонн), а порт Оля — более чем вдвое, до 0,3 млн тонн. Основой для такой динамики стало расширение перевалки ряда товаров, отметили в ведомстве.

Отгрузки зерна, дающие 52% всех грузов в регионе, выросли в два с половиной раза. Также вдвое увеличилась перевалка цемента, на 43% — химикатов и удобрений. Экспорт прибавил 48%, импорт — 12%.

