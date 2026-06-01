Горьковская железная дорога запустит ретроэлектричку в советском стиле

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») запустит ретроэлектричку на популярных туристических маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» Фото: АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»

Советский электропоезд серии ЭР9Е ГЖД отреставрировала совместно с Волго-Вятской пригородной пассажирской компанией. Электричка состоит из четырех вагонов и выполнена в формате музея на колесах, уточнили в ГЖД. Салон каждого вагона стилизован под темы «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби».

Также в вагонах представят подлинные предметы советской эпохи. В их числе печатная машинка, весы, книги, посуда, радиола, холодильник «ЗИЛ» 1960-х годов и телефонная будка. В первый рейс из Нижнего Новгорода в Семенов поезд отправится 3 июня.

Ранее ГЖД отреставрировала ретропоезд на паровозной тяге, который курсирует из Нижнего Новгорода в Арзамас, паровоз серии 9П№18430 «Малютка» и танк-паровоз серии «Ь».

Владимир Зубарев