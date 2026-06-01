В Махачкале шесть человек отравились угарным газом

С отравлением угарным газом госпитализированы шесть жителей многоквартирного дома в Махачкале, включая двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме на улице М. Гаджиева от угарного газа пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Состояние пострадавших — средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данному факту начата прокурорская проверка.

Наталья Белоштейн