В Ленинградском зоопарке манулы принесли потомство: родились четверо котят

В семье манулов Ленинградского зоопарка пополнение: у самца Шу и самки Пепе появились четыре детеныша. Для зоопарка это важное достижение — манулы редко размножаются в неволе. Сотрудники пока не тревожат семью и просят посетителей соблюдать тишину у вольеров, сообщают в Ленинградском зоопарке.

Фото: Ленинградский зоопарк Манулы — вид, занесенный в международную Красную книгу

Отец малышей, Шу, сам родился в зоопарке в 2023 году. Для его партнерши Пепе это первое потомство. Пол котят пока неизвестен — они остаются в логове и питаются молоком. Как только малыши начнут выходить наружу, зоопарк сообщит об этом дополнительно.

Кирилл Конторщиков