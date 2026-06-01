На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде

В Краснодарском крае на фоне неблагоприятных погодных условий усилен контроль за уровнем воды в реках, сообщили в региональных властях. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева оперативные службы переведены в режим повышенной готовности, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца суток 1 июня и в утренние часы 2 июня прогнозируются сильные дожди, грозы, местами град, а также усиление ветра с порывами до 20–25 м/с.

В Краснодаре после прошедших ливней зафиксировано подтопление 19 придомовых территорий, включая семь дворов многоквартирных домов. В двух частных домовладениях вода заходила внутрь. В городе ведутся работы по откачке воды и восстановлению водоотведения.

В ряде муниципалитетов реализованы превентивные меры. Так, 30 мая в Темрюкском районе и Анапе проведены работы по укреплению дамб и защитных валов на реке Кубань, в том числе в районе хутора Орехов Кут.

31 мая в поселке Троицком Крымского района установили водоналивную дамбу протяженностью 300 м в зоне возможного перелива реки Кубань. Дополнительно 100 м такой конструкции смонтировано на набережной Кубани в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков