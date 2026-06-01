Долг ставропольцев перед банками достиг 543 млрд рублей

Совокупная задолженность населения Ставропольского края перед кредитными организациями достигла 543 млрд руб. по состоянию на начало мая 2026 года, увеличившись за двенадцать месяцев на 6,2%, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Центробанка РФ.

Главным драйвером роста выступило жилищное кредитование. Портфель ипотечных займов в регионе продемонстрировал динамику 11,6% в годовом исчислении, достигнув отметки в 288 миллиардов рублей. Население активно использовало возможности приобретения недвижимости в кредит.

Сегмент потребительского кредитования показал более сдержанные темпы роста — объем таких займов увеличился до 255 млрд руб., прибавив за год всего 0,6 процента.

«Спрос на льготные ипотечные программы в крае традиционно высокий. При этом банки в регионе отмечают некоторое оживление рыночной ипотеки после поэтапного снижения ключевой ставки», — отмечает Георгий Тикунов, руководитель Отделения Ставрополь Южного ГУ Центробанка.

Представитель регулятора подчеркивает, что денежно-кредитная политика направлена на подавление инфляции и удержание её вблизи четырехпроцентного уровня. «Когда инфляция под контролем, банки могут предлагать более низкие ставки по кредитам», — пояснил он.

Параллельно с ростом кредитования увеличиваются и сбережения жителей края. Депозитный портфель банков региона превысил 615 млрд руб. на первое мая, что на 14,8% больше аналогичного периода предыдущего года. В расчет не включены средства на эскроу-счетах.

Статистические показатели скорректированы с учетом валютных колебаний, что обеспечивает корректность сопоставления данных разных периодов.

Станислав Маслаков