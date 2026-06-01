В Самарской области в ДТП три человека пострадали, три погибли, включая двух детей

В Сергиевском районе Самарской области в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями три человека погибли, двое из которых — дети 8 и 10 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточняют в ведомстве, еще три человека пострадали, они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Возле села Черновка произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer. Полицейские продолжают работать на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ближайшее время в рамках расследования уголовного дела будут назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы.

Руфия Кутляева