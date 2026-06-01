На Ставрополье объем медицинских госзакупок превысил 22,5 млрд рублей

В Ставропольском крае объем госзакупок в сфере медицины (по 44-ФЗ и 223-ФЗ) в 2025 году превысил 22,5 млрд руб. по итогам 17,4 тыс. тендеров. Такую информацию «Ъ-Кавказ» предоставили эксперты РТС-тендера на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Как отметили аналитики РТС-тендера, объем медицинских госзакупок в прошлом году сократился в сравнении с 2024 годом (около 23,8 млрд руб.), но заметно вырос по отношению к 2023 году (19,2 млрд руб.). Стабильно растут закупки лекарств для нужд медорганизаций региона и закупки медицинских услуг (в том числе услуги врачей, скорой помощи, диспансеризация).

Эксперты уточнили, что данные включают закупки лекарственных средств (по ОКПД-2 21), диагностического и терапевтического оборудования (ОКПД-2 26.6), медицинских инструментов и оборудования (ОКПД-2 32.5) и услуги в области здравоохранения (ОКПД-2 86).

Главным направлением из них остается приобретение лекарственных средств и материалов для нужд аптек, поликлиник и больниц. Закупки здесь растут третий год подряд: в 2023 году препаратов купили на 10,8 млрд, в 2024 году — на 13 млрд, в 2025 году – на 15,2 млрд руб. С начала 2026 года (по данным на 27 апреля) лекарств приобретено на 3,7 млрд руб. «Но это не говорит о возможном спаде: в начале 2025 года цифры были примерно те же, а пик закупок традиционно приходится на сентябрь-декабрь, поэтому объем закупок лекарств может продолжить рост»,— считают эксперты РТС-тендера.

Второе направление по объему в денежном выражении — закупки мединструментов и оборудования. В 2025 году инструментов и оборудования закуплено на 4,8 млрд руб. Это меньше, чем в 2024 (7,2 млрд) и 2023 (5,1 млрд руб.) годах. Также пока наблюдается небольшой спад в закупках диагностического и терапевтического оборудования: в 2025 году его поставили на 1,5 млрд руб., в 2024 году — на 2,7 млрд, в 2025 году — на 2,5 млрд руб.

«В то же время растут госзакупки услуг в области здравоохранения. Сюда, в частности, включены диспансеризация, вакцинация сотрудников, услуги врачей и медицинские процедуры, скорая помощь и так далее. В 2025 году сумма договоров на оказание таких услуг в регионе составила 980 млн руб., в 2024 году — 919 млн руб., в 2023 году — 646 млн руб. С начала этого года объем закупок таких услуг уже достиг 315 млн руб.»,— рассказали эксперты.

Они отмечают, что структура госзакупок на Ставрополье соответствует общероссийской. «Оборудование для лечебных учреждений приобретаются на более долгий срок, а инструменты — более крупными партиями. Пик их закупок в регионе пришелся на 2024 год, и по мере необходимости спрос снова будет расти в ближайшие год-два»,— прогнозируют аналитики РТС-тендера.

Маргарита Синкевич