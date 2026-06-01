В Дагестане после дождей восстановлено сообщение с селами Цумадинского района
Дорожники восстановили транспортное сообщение с селами Сантлада, Хонох и Хварши Цумадинского района Республики Дагестан по временной схеме. Об этом сообщает центр управления регионом (ЦУР).
Как отметили в ЦУР, ранее из-за обильных осадков на автодороге «Подъезд от трассы Агвали-Шаури-Кидеро к селу Хварши» произошел размыв полки земполотна, движение было закрыто.
Специалисты ГКУ «Дагестанавтодор» продолжают работы по восстановлению полки земполотна дороги.