В Дагестане после дождей восстановлено сообщение с селами Цумадинского района

Дорожники восстановили транспортное сообщение с селами Сантлада, Хонох и Хварши Цумадинского района Республики Дагестан по временной схеме. Об этом сообщает центр управления регионом (ЦУР).

Как отметили в ЦУР, ранее из-за обильных осадков на автодороге «Подъезд от трассы Агвали-Шаури-Кидеро к селу Хварши» произошел размыв полки земполотна, движение было закрыто.

Специалисты ГКУ «Дагестанавтодор» продолжают работы по восстановлению полки земполотна дороги.

Наталья Белоштейн