Обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге оставили в СИЗО еще на два месяца

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей Петру Жилкину до 31 июля текущего года. Его обвиняют в убийстве девятилетнего мальчика в конце января 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Петр Жилкин в зале суда

В феврале 2026 года Петр Жилкин похитил и убил девятилетнего мальчика, подрабатывавшего мытьем фар на парковке на Таллинском шоссе. Подозреваемого задержали в Псковской области.

Жилкин признал вину и заявил, что причиной расправы стала попытка скрыть вымогательство и шантаж со стороны ребенка, который якобы угрожал все рассказать взрослым.

Экспертиза установила, что на момент утопления мальчик был еще жив. Следователи не подтверждают версию Жилкина о детском шантаже.

3 февраля 2026 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил Жилкина под стражу. В конце марта арест был продлен до конца мая 2026 года. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как писал «Ъ Северо-Запад», Жилкин ранее заявлял о желании отправиться на СВО.

Карина Дроздецкая