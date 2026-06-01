В Красносельском районе проверили 156 человек в ходе миграционного рейда

Сотрудники полиции и ОМОН провели профилактический рейд на территории Красносельского района Петербурга. Документы проверили у 156 человек, из них 31 — иностранцы. Пятерых доставили в дежурную часть за нарушение правил пребывания в России, сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Большинство проверенных иностранцев находятся в России на законных основаниях

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В операции участвовали кинологи со служебными собаками, обследовавшие территории предприятий. Большинство проверенных иностранных граждан находятся в стране законно. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, решается вопрос о дальнейших мерах. Подобные проверки проводятся в городе регулярно для контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Кирилл Конторщиков

