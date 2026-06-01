Задолженность жителей Тамбовской области по ипотеке выросла до 74,5 млрд

В первом квартале 2026-го жители Тамбовской области оформили более 1,1 тыс. ипотечных кредитов на 4,1 млрд руб., что почти в 1,7 раза выше показателей 2025-го (год к году) по количеству и по объему. Общая задолженность тамбовчан по ипотеке к 1 апреля достигла 74,5 млрд руб., увеличившись за год почти на 9%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

За три месяца банки выдали 725 кредитов на покупку готового жилья на вторичном рынке на 2,1 млрд руб. По данным ЦБ РФ, это вдвое больше по количеству и в 2,4 раза больше по объему, чем годом ранее. Средний кредит на «вторичку» вырос на 20,4% — до 2,9 млн руб. Средний срок уменьшился до 22,2 года.

«На вторичном рынке спрос мог поддержать отложенный интерес покупателей. Часть семей, которые в прошлом году откладывали решение из-за ставок, вернулась к сделкам. При этом заемщики стали осторожнее: они чаще выбирают меньший срок кредита, чтобы снизить итоговую переплату»,— прокомментировал управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.



Тамбовчане также взяли 404 ипотечных кредита на 2 млрд руб. для покупки жилья в новостройках. Число договоров выросло на 25% год к году, объем — на 24,5%. Ипотечный портфель по новостройкам увеличился на 9,5% — до 15,2 млрд руб. Средний размер кредита на новое жилье снизился с 5 до 4,9 млн рублей, а средний срок сократился с 27,7 до 26,9 года. По данным ДОМ.РФ, почти 37% всех ипотечных выдач в регионе пришлись на программы с господдержкой. Почти весь объем льготной ипотеки обеспечила «Семейная ипотека» — 97,6% выдач с господдержкой. По этой программе оформили 372 кредита на 1,5 млрд рублей.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что быстрее всех в Черноземье накопить на квартиру могут жители Липецкой области. При средней стоимости жилья менее 5,1 млн руб. и зарплате 74,3 тыс. руб. сбор средств займет у липчан 5,7 года. Регион занял 37-е место в России по этому показателю. Тамбовская область в свою очередь стала 62-й с результатом 6,7 года.

Денис Данилов