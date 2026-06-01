В Адыгее расследуют дело о незаконной организации азартных игр

Следственное управление СКР по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Краснодара и других предполагаемых участников организованной группы по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в Майкопе фигуранты организовали работу нелегального игорного заведения, используя компьютерное оборудование, подключенное к сети Интернет, через которое проводились азартные игры с денежным выигрышем. Следователи установили причастность к деятельности заведения двух жителей Краснодарского края. Мужчина, по данным правоохранительных органов, выполнял функции администратора и обеспечивал бесперебойную работу объекта, женщина вела бухгалтерский учет.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России совместно с оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ — незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей вне игорной зоны, совершенные организованной группой.

В ходе следственных действий у подозреваемых изъяты денежные средства, компьютерная техника, документация и иные материалы, которые, по версии следствия, подтверждают их причастность к противоправной деятельности. По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, женщине — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Вячеслав Рыжков