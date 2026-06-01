54% ижевчан считают, что современные дети живут несчастнее, чем они в юные годы

22% опрошенных жителей Ижевска считают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свою юные годы. Как следует из опроса от сервиса SuperJob, противоположной точки зрения придерживаются 54% респондентов. Остальные не смогли дать однозначный ответ.

С возрастом позиция опрошенных становится более категоричной: 46% респондентов в возрасте до 35 лет считают, что современное поколение несчастнее предыдущего, когда среди респондентов старше 45 лет такого мнения придерживаются уже 62%. Три из десяти респондентов из числа молодежи не смогли провести параллелей между своим детством и детством современных детей.

«Участники опроса приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моем детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чем-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими»,— говорится в сообщении.

Респонденты с высшим образованием в 17% случаев называли нынешних детей более счастливыми. Среди жителей со средним образованием таких 28%. Ижевчане, имеющие собственных детей, в 32% случаев оценивают детство современников как более счастливое, тогда как среди бездетных таких 12%. Те, у кого детей нет, чаще сомневаются с ответом — 29%.