В Новороссийске ввели трехчасовую подачу воды из-за аварии

Подача воды в Новороссийск снижена до 1,5 тыс. куб. м в час из-за аварийных работ на водоводе диаметром 700 мм на улице Магистральной. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

В связи с устранением утечки вечером 1 июня 2026 года подача воды населению будет осуществляться с 18:00 до 21:00. Временный график затронет зоны водоснабжения № 3а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 27а, 29, 30а и 33 ( с адресным планом зон водоснабжения можно ознакомиться здесь).

«Аварийные работы ориентировочно продлятся до 17:00 1 июня 2026 года. По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется», — уточнили в водоканале.

Для жителей города организован подвоз воды автоцистернами по заявкам.

В Новороссийске пятые сутки сохраняются перебои с водоснабжением.

Наталья Решетняк