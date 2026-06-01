Главгосэкспертиза одобрила строительство 12 км горнолыжных спусков на Эльбрусе

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию для создания восьми горнолыжных склонов общей протяженностью 12 километров в восточной части курорта Эльбрус, сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ».

Экспертное ведомство России выдало положительное заключение по проектно-сметной документации «Кавказ.РФ» на строительство дополнительной горнолыжной инфраструктуры. Планируемые склоны станут продолжением масштабного развития восточной территории курорта, стартовавшего в декабре прошлого года с введением двух подъемников и пятикилометровой сети спусков.

Утвержденный комплекс включает склоны различного уровня сложности: один зелёный, пару синих, две красных и тройку черных трасс. Наиболее протяженный спуск для начинающих лыжников растянется на 3,6 километра при максимальной ширине 43 метра. Маршрут пролегает через цирк — природный амфитеатр в горном массиве, откуда открывается панорама на астрономическую обсерваторию.

Зелёный склон протяженностью 2,4 километра предназначен для обучения новичков. Спуск проходит вдоль хребта в непосредственной близости от обсерватории, предоставляя лыжникам виды на Главный Кавказский хребет и знаменитые вершины — Чегет, Ушбу, Шхельду и Донгузорун.

Обслуживание новых маршрутов обеспечат четыре подъёмника, экспертное заключение по которым «Кавказ.РФ» получила осенью 2024 года. Дополнительная канатная инфраструктура снизит нагрузку на действующие подъемники с поляны Азау и создаст кольцевую систему передвижения по территории курорта.

Поставку оборудования выполнит российская компания «Руслет», специально разработавшая первый отечественный отцепляемый зажим по техническому заданию горнолыжных курортов. Многолетняя разработка позволила оснастить все новые канатные дороги российским оборудованием и программными решениями.

Восточное направление развития представляет следующий крупный этап модернизации Эльбруса после 2015 года, когда заработала третья очередь канатной дороги от станции «Мир» до «Гарабаши». Тогда гости впервые получили доступ к самым высокогорным склонам России, и курорт значительно вырос в высоту, теперь же активно расширяется территориально.

Станислав Маслаков