Ростовская область экспортировала в Абхазию 26 тонн кормов и молочной продукции

С 18 по 22 мая 2026 года из Ростовской области в Абхазию было экспортировано три партии кормов для животных и молочной продукции весом 26,2 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В частности, с территории региона направлено 16,3 т кормов для непродуктивных животных и 9,9 т готовой молочной продукции.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Наталья Белоштейн