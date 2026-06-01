Коммунальщики Анапы работают в усиленном режиме из-за дождей

Лето на черноморском побережье началось с ухудшения погоды: сильный ветер и дождь обрушились на курорт в первый день июня. Как сообщила мэр курорта Светлана Маслова, городские службы оперативно переведены на усиленный режим работы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным администрации, специалисты проводят очистку пешеходных зон, выравнивание травяного покрова и приведение в порядок общественных пространств. Для оперативного распила и вывоза упавших из-за непогоды ветвей сформированы дополнительные аварийные бригады. Особое внимание в мэрии уделяют состоянию Пионерского проспекта. Там ведется плановая обрезка зеленых насаждений вдоль пешеходных маршрутов, а также покос травы.

Параллельно, как отметила Светлана Маслова, продолжается системная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Речь идет о вывозе крупногабаритных и строительных отходов.

«Видим, что многие анапчане, готовясь к курортному сезону, активно обновляют мебель, проводят ремонт, делают обрезку в садах. Особенно остро вопрос сейчас стоит в микрорайоне Алексеевском», — подчеркнула глава города.

В администрации напомнили жителям, что для вывоза крупногабарита и строительного мусора необходимо заказывать специализированную технику. «Несанкционированное складирование недопустимо», — резюмировала госпожа Маслова, призвав горожан соблюдать правила благоустройства.

Наталья Решетняк