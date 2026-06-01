На Ставрополье ужесточили приговор за хищение 45 млн рублей для переселенцев

Предгорный районный суд ужесточил приговор по обвинению организатору преступной группы, похитившей 45 млн руб., предназначенных для переселенцев из Херсонской области (п.4 ст. 159.2 УК РФ), и ее участнику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что осужденные в 2023 году, действуя в сговоре с другими лицами, присвоили средства, выделенные публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» для переселения жителей Херсона и Херсонской области, которые прибыли на территорию Ставропольского края, на сумму более 45 млн руб.

«Сообщники, обладающие сертификатами, заключали фиктивные договоры купли-продажи на приобретение непригодных для проживания зданий и земельных участков, а также дополнительные соглашения к ним, в которые вносили заведомо ложные и недостоверные сведения относительно стоимости имущества», — говорится в сообщении ведомства.

После фигуранты обратились в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства с заявлениями о перечислении им денег за приобретенную недвижимость.

Изначально организатору назначено наказание в виде трех с половиной лет в колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. руб., участнику — в виде трех лет условно и со штрафом в 100 тыс. руб. Но из-за чрезмерной мягкости приговора государственный обвинитель обжаловал судебное решение в апелляционной инстанции.

В итоге организатору преступной группы назначено четыре с половиной года колонии общего режима и штраф на 350 тыс. руб., участнику — три с половиной года со штрафом на 250 тыс. руб.

Приговор суда вступил в законную силу.

