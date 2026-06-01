В Краснодаре осудили подростков-грабителей, заставлявших жертв брать микрозаймы

Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении четверых молодых людей, двое из которых являются несовершеннолетними. Они признаны виновными в совершении серии грабежей и разбоев, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствием и судом установлено, что в период с апреля по октябрь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц, используя численное и физическое превосходство, нападали на сверстников. Злоумышленники применяли силу и предметы, используемые в качестве оружия, после чего похищали деньги и личные вещи жертв.

В тех случаях, когда у потерпевших не оказывалось наличных, нападавшие принуждали их оформлять микрозаймы. Сумма причиненного ущерба составила от 1,3 тыс. до 44 тыс. руб.

Суд, изучив все обстоятельства дела и роль каждого в содеянном, назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 3 месяцев до 5 лет 6 месяцев.

Двое несовершеннолетних осужденных будут отбывать срок в воспитательной колонии. После достижения 18-летнего возраста они будут переведены в колонию общего режима, где уже отбывают наказание их совершеннолетние сообщники.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

