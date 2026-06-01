Кардиохирурги Удмуртии провели две сложные операции на сердце

Кардиохирурги Удмуртии прооперировали двух пациенток с новообразованиями в области сердца. Опухоли были обнаружены во время планового обследования, сообщили в минздраве Удмуртии.

У первой пациентки из Глазова обнаружили две гигантские опухоли полости левого предсердия, каждая из которых размером с куриное яйцо. Ее экстренно доставили в республиканский кардиоцентр для проведения хирургического вмешательства.

«Новообразования сердца — достаточно редкое явление. Главная их опасность в том, что они находятся в полости сердца и могут закрывать просвет клапана, что мешает нормальной работе органа. То есть сердце в любой момент может остановиться»,— рассказал главный внештатный кардиохирург минздрава Удмуртии Сергей Анисимов.

Врачи Республиканского клинико-диагностического центра провели операцию в условиях искусственно остановленного сердца с подключением к аппарату кровообращения. Бригада врачей удалила новообразование. Хирургическое вмешательство длилось пять часов.

Во втором случае у пациентки из Ижевска нашли доброкачественное новообразование в области сердца. Из-за небольшого размера операцию провели через разрез между ребрами. В настоящий момент пациентки выписаны и проходят амбулаторные наблюдения.