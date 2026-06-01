Зарплата челябинских специалистов по обслуживанию кондиционеров выросла на 22%

К 15 мая 2026 года в Челябинской области из-за аномально теплой весны специалистам по обслуживанию кондиционеров предлагают в среднем 86,7 тыс. руб. Показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Авито Работа».

В целом по России такие профессионалы этой весной могли получать 126 тыс. руб., что на 39% больше величины прошлой весны. Наиболее заметный рост зарплатных предложений зафиксирован в Хабаровском крае (171,4 тыс. руб.; +47%), Ярославской области (117,9 тыс. руб.; +45%) и Красноярском крае (110,7 тыс. руб.; +41%).