УФСБ по Самарской области задержало предполагаемого наркоторговца

В Самарской области задержан предполагаемый наркоторговец, сообщили в УФСБ по Самарской области.

«Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ. Из незаконного оборота изъято синтетическое наркотическое средство мефедрон общей массой 2 кг»,— говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Фигурант помещен в СИЗО.

Сабрина Самедова