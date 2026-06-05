Вознаграждение по договорам об оказании услуг страхового брокера, 2022–2025 годы (тыс. руб.)*.

|1
|ООО «РК Страховой Брокер»
|5 156 512
|5 579 796
|1
|4 579 402
|3 477 220
|2
|ООО «Страховой брокер Сбербанка»
|3 668 434
|4 548 554
|2
|5 698 149
|5 031 620
|3
|ООО «Страховые брокеры АСТ»
|2 403 354
|2 527 991
|3
|1 042 410
|306 602
|4
|АО «Страховой Брокер Ремайнд»
|1 765 216
|849 462
|6
|1 174 752
|1 675 162
|5
|АО «СБ РТ-Страхование»
|1 221 483
|895 335
|5
|778 183
|804 643
|6
|ООО «Страховой брокер Эльбрус»
|1 133 806
|1 356 509
|4
|1 157 880
|758 968
|7
|АО «Атомный Страховой Брокер»
|842 802
|687 541
|8
|532 311
|504 447
|8
|ООО «Горизонт СБ»
|691 940
|794 200
|7
|898 007
|24 010
|9
|ООО «Мэйнс Страховые Брокеры и Консультанты»
|531 850
|458 827
|9
|349 124
|151 887
|10
|ООО «Морской Страховой Брокер»
|364 073
|354 331
|10
|16 688
|0
|11
|ООО «Нобилис Страховые брокеры»
|291 415
|229 500
|13
|121 792
|23 330
|12
|ООО «Страховой брокер Мирное небо»
|257 357
|218 321
|14
|180 291
|252 355
|13
|ООО «АФМ Страховые Брокеры»
|220 379
|247 474
|12
|213 471
|17 721
|14
|ООО «Страховой брокер Энергоэксперт»
|185 703
|168 312
|17
|45 175
|9 040
|15
|ООО «СЛ Страховые брокеры»
|142 409
|202 183
|16
|281 530
|329 607
|16
|ООО «Индустриальный страховой брокер»
|139 934
|86 966
|23
|39 012
|19 667
|17
|ООО «ИГК страховой брокер»
|135 419
|140 623
|19
|120 979
|166 487
|18
|ООО «СБ РК-Страхование»
|122 955
|101 740
|22
|106 070
|85 885
|19
|ООО «Страховой Брокер Цунами»
|120 294
|72 758
|28
|49 324
|35 008
|20
|ООО «СБ Панди Транс»
|115 009
|84 973
|24
|75 930
|187 268
|21
|ООО «Страховой брокер ИНТЕРИС»
|113 636
|108 898
|21
|112 558
|108 944
|22
|ООО «Страховой брокер Кинцуги ПРО»
|103 924
|12 736
|43
|
|23
|ООО «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры»
|94 628
|75 557
|26
|25 789
|33 850
|24
|ООО «Страховой брокер Созвездие»
|92 886
|167 503
|18
|57 348
|215 312
|25
|ООО «СОЮЗ СБ»
|86 218
|70 666
|29
|47 110
|36 593
|26
|ООО «Страховой брокер Логика»
|84 867
|247 577
|11
|76 789
|24 681
|27
|ООО «Страховой брокер Эльбрус-кредитное Страхование»
|81 575
|62 509
|30
|54 829
|89 798
|28
|ООО «СБ Траст Кавер»
|79 836
|73 417
|27
|65 252
|44 937
|29
|ООО «СБ АКСИОМ ИнРе»
|78 610
|50 376
|34
|27 225
|142 444
|30
|«Скала Страховой Брокер» ООО
|72 004
|36 127
|36
|47 887
|25 832
|31
|ООО «СБ Приорат»
|71 962
|50 771
|33
|37 545
|39 750
|32
|ООО «Страховой брокер АМсек24»
|69 419
|80 982
|25
|34 651
|13 573
|33
|ООО «Страховой брокер Сосьете де Куртаж Ре»
|63 020
|57 054
|32
|52 270
|51 371
|34
|ООО «Страховой брокер ССГ»
|54 707
|Член АПСБ с 2025 г
|
|35
|ООО «СБ ЕДИНСТВО»
|45 946
|206 489
|15
|2 512
|210
|36
|ООО «Страховой брокер ФинАссист»
|36 639
|33 439
|37
|23 457
|23 475
|37
|ООО «Пьюр Иншуранс-Страховой Брокер»
|36 152
|32 132
|38
|22 846
|15 536
|38
|ООО «Страховой брокер Альтаир»
|32 340
|39 980
|35
|8 845
|62
|39
|ООО «СБ РИФАМС»
|28 267
|24 731
|39
|24 844
|11 409
|40
|ООО «А.Р.С. Страховые брокеры»
|23 969
|61 645
|31
|377 832
|661 194
|41
|ООО «Страховой брокер Орион»
|19 487
|3 024
|49
|0
|0
|42
|ООО «СИНКо Груп (Си.Ай.Эс)»
|18 987
|8 582
|46
|11 446
|13 255
|43
|ООО «Страховой брокер Велес»
|18 050
|21 442
|40
|12 843
|7 744
|44
|ООО «Колмонт Рус-Страховые брокеры»
|17 628
|14 885
|42
|9 809
|10 304
|45
|ООО «СБ Оптимум»
|14 840
|109 012
|20
|300 164
|315 732
|46
|ООО «Страховой брокер СиЛайн»
|10 899
|17 261
|41
|77 239
|163 360
|47
|СБ «ИНКОМ» (ООО)
|10 162
|8 689
|45
|7 399
|5 988
|48
|ООО «СБ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
|8 535
|0
|56
|0
|50
|49
|ООО «СБ Помощь»
|8 300
|0
|57
|0
|0
|50
|ООО «Страховой брокер Ингрия»
|6 929
|8
|54
|0
|0
|51
|ООО «СБ РИМС»
|6 370
|6 831
|47
|5 245
|3 334
|52
|ООО «Эдванс. Страховые брокеры и консультанты»
|5 488
|8 722
|44
|8 102
|5 477
|53
|ООО «БЛГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ»
|3 429
|1 968
|51
|1 985
|2 432
|54
|ООО «СБ Тернер»
|3 249
|3 425
|48
|4 000
|9 860
|55
|ООО «СПБ Инфострах»
|2 759
|2 503
|50
|2 049
|2 290
|56
|ООО «МСБ»
|446
|930
|53
|5 101
|4 427
|57
|ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР ГОРНОЙ, УГОЛЬНОЙ И УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
|85
|3
|55
|0
|0
|
|ООО «Кун и Бюлов Страховой Брокер»
|Лицензия сдана
|1 297
|52
|381
|1 885
|
|Итого
|21 016 592
|21 306 565
|
|19 165 528
|16 199 592