Вознаграждение по договорам об оказании услуг страхового брокера, 2022–2025 годы (тыс. руб.)*.

№ (по итогам 2025 года) Страховой брокер 2025 год 2024 год № (по итогам 2024 года) 2023 год 2022 год 1 ООО «РК Страховой Брокер» 5 156 512 5 579 796 1 4 579 402 3 477 220 2 ООО «Страховой брокер Сбербанка» 3 668 434 4 548 554 2 5 698 149 5 031 620 3 ООО «Страховые брокеры АСТ» 2 403 354 2 527 991 3 1 042 410 306 602 4 АО «Страховой Брокер Ремайнд» 1 765 216 849 462 6 1 174 752 1 675 162 5 АО «СБ РТ-Страхование» 1 221 483 895 335 5 778 183 804 643 6 ООО «Страховой брокер Эльбрус» 1 133 806 1 356 509 4 1 157 880 758 968 7 АО «Атомный Страховой Брокер» 842 802 687 541 8 532 311 504 447 8 ООО «Горизонт СБ» 691 940 794 200 7 898 007 24 010 9 ООО «Мэйнс Страховые Брокеры и Консультанты» 531 850 458 827 9 349 124 151 887 10 ООО «Морской Страховой Брокер» 364 073 354 331 10 16 688 0 11 ООО «Нобилис Страховые брокеры» 291 415 229 500 13 121 792 23 330 12 ООО «Страховой брокер Мирное небо» 257 357 218 321 14 180 291 252 355 13 ООО «АФМ Страховые Брокеры» 220 379 247 474 12 213 471 17 721 14 ООО «Страховой брокер Энергоэксперт» 185 703 168 312 17 45 175 9 040 15 ООО «СЛ Страховые брокеры» 142 409 202 183 16 281 530 329 607 16 ООО «Индустриальный страховой брокер» 139 934 86 966 23 39 012 19 667 17 ООО «ИГК страховой брокер» 135 419 140 623 19 120 979 166 487 18 ООО «СБ РК-Страхование» 122 955 101 740 22 106 070 85 885 19 ООО «Страховой Брокер Цунами» 120 294 72 758 28 49 324 35 008 20 ООО «СБ Панди Транс» 115 009 84 973 24 75 930 187 268 21 ООО «Страховой брокер ИНТЕРИС» 113 636 108 898 21 112 558 108 944 22 ООО «Страховой брокер Кинцуги ПРО» 103 924 12 736 43 23 ООО «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры» 94 628 75 557 26 25 789 33 850 24 ООО «Страховой брокер Созвездие» 92 886 167 503 18 57 348 215 312 25 ООО «СОЮЗ СБ» 86 218 70 666 29 47 110 36 593 26 ООО «Страховой брокер Логика» 84 867 247 577 11 76 789 24 681 27 ООО «Страховой брокер Эльбрус-кредитное Страхование» 81 575 62 509 30 54 829 89 798 28 ООО «СБ Траст Кавер» 79 836 73 417 27 65 252 44 937 29 ООО «СБ АКСИОМ ИнРе» 78 610 50 376 34 27 225 142 444 30 «Скала Страховой Брокер» ООО 72 004 36 127 36 47 887 25 832 31 ООО «СБ Приорат» 71 962 50 771 33 37 545 39 750 32 ООО «Страховой брокер АМсек24» 69 419 80 982 25 34 651 13 573 33 ООО «Страховой брокер Сосьете де Куртаж Ре» 63 020 57 054 32 52 270 51 371 34 ООО «Страховой брокер ССГ» 54 707 Член АПСБ с 2025 г 35 ООО «СБ ЕДИНСТВО» 45 946 206 489 15 2 512 210 36 ООО «Страховой брокер ФинАссист» 36 639 33 439 37 23 457 23 475 37 ООО «Пьюр Иншуранс-Страховой Брокер» 36 152 32 132 38 22 846 15 536 38 ООО «Страховой брокер Альтаир» 32 340 39 980 35 8 845 62 39 ООО «СБ РИФАМС» 28 267 24 731 39 24 844 11 409 40 ООО «А.Р.С. Страховые брокеры» 23 969 61 645 31 377 832 661 194 41 ООО «Страховой брокер Орион» 19 487 3 024 49 0 0 42 ООО «СИНКо Груп (Си.Ай.Эс)» 18 987 8 582 46 11 446 13 255 43 ООО «Страховой брокер Велес» 18 050 21 442 40 12 843 7 744 44 ООО «Колмонт Рус-Страховые брокеры» 17 628 14 885 42 9 809 10 304 45 ООО «СБ Оптимум» 14 840 109 012 20 300 164 315 732 46 ООО «Страховой брокер СиЛайн» 10 899 17 261 41 77 239 163 360 47 СБ «ИНКОМ» (ООО) 10 162 8 689 45 7 399 5 988 48 ООО «СБ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 8 535 0 56 0 50 49 ООО «СБ Помощь» 8 300 0 57 0 0 50 ООО «Страховой брокер Ингрия» 6 929 8 54 0 0 51 ООО «СБ РИМС» 6 370 6 831 47 5 245 3 334 52 ООО «Эдванс. Страховые брокеры и консультанты» 5 488 8 722 44 8 102 5 477 53 ООО «БЛГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 3 429 1 968 51 1 985 2 432 54 ООО «СБ Тернер» 3 249 3 425 48 4 000 9 860 55 ООО «СПБ Инфострах» 2 759 2 503 50 2 049 2 290 56 ООО «МСБ» 446 930 53 5 101 4 427 57 ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР ГОРНОЙ, УГОЛЬНОЙ И УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 85 3 55 0 0 ООО «Кун и Бюлов Страховой Брокер» Лицензия сдана 1 297 52 381 1 885 Итого 21 016 592 21 306 565 19 165 528 16 199 592