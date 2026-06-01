Почти 10 млн тонн нового урожая пшеницы проверят в Новороссийске

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» (ЦОК АПК) приступят к масштабному мониторингу качества пшеницы урожая 2026 года в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В рамках госмониторинга планируется обследовать порядка 9,7 млн т зерна, сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для проведения анализа будет отобрано 12,5 тыс. проб, специалистам предстоит выполнить более 237 тыс. лабораторных исследований. Для сравнения, по итогам государственного мониторинга 2025 года было обследовано 7,86 млн т, отобрано 13 тыс. проб и проведено 246,5 тыс. лабораторных исследований.

Уточняется, что в текущем году посевные площади озимой пшеницы на Кубани составляют 1,62 млн га, в Адыгее — 90 тыс. га. Прогнозируемый валовой сбор в Краснодарском крае ожидается на уровне 9,37 млн тонн, в соседней республике — 365 тыс. тонн.

Всего ФГБУ «ЦОК АПК» в рамках государственного мониторинга намерено обследовать около 44 млн т российской пшеницы. Полученные данные позволят определить классность зерна, его потребительские характеристики и качество, что имеет ключевое значение как для аграриев, так и для формирования продовольственного баланса страны.

Наталья Решетняк