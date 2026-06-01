В курском приграничье разминировали сельскохозяйственные угодья

Военные 92-го инженерно-саперного батальона группировки войск «Север» разминировали сельскохозяйственные угодья в приграничных районах Курской области. Об этом 1 июня сообщает ТАСС.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Основная цель — очистить землю от взрывоопасных предметов, чтобы мирные жители могли вернуться к безопасной жизни и сельхозработам»,— цитирует ТАСС старшего сапера с позывным «Бук».

По данным, прозвучавшим на заседании правительства Курской области 1 июня, весенний сев в регионе завершен на площади 820 тыс. га, что составляет около 75% от плана. Ранние яровые зерновые посеяли на 275 тыс. га, подсолнечник — на 110 тыс. га.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что после вторжения ВСУ на территории Курской области было обезврежено почти 3 млн различных взрывных устройств. Самодельные устройства зачастую уничтожаются на месте. Саперы работают в местах боев и по заявкам глав муниципалитетов.

