Мошенники украли у нижегородца данные для «Госуслуг» и оформили на его имя заем

Житель Нижегородской области стал жертвой мошенников, которые через учетную запись по номеру телефона получили доступ к его данным для входа на портал «Госуслуги» и оформили на его имя кредит. Нижегородец узнал об этом, когда ему позвонили из микрофинансовой компании, сообщили о задолженности более 40 тыс. руб. и потребовали ее погасить.

Нижегородец обратился в полицию, где пояснил, что никаких кредитов не оформлял и обязательств перед финансовыми организациями не имеет. Полицейские выяснили, что персональные данные нижегородца попали к злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.