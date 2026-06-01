Количество отравившихся посетителей кафе в Пятигорске достигло 50

Региональный Минздрав подтвердил увеличение числа жертв пищевого отравления в пятигорском общепите до полусотни человек.

Министерство здравоохранения Ставропольского края 1 июня официально подтвердило рост числа пострадавших от массового пищевого отравления в пятигорском заведении общественного питания. Согласно данным ведомства, инцидент затронул уже 50 человек.

В настоящее время основная часть пострадавших — 41 человек — получает стационарное лечение в медицинских учреждениях региона. Оставшиеся девять пациентов проходят терапию амбулаторно под наблюдением врачей.

Следственные органы по Ставропольскому краю инициировали расследование 31 мая, возбудив уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса России. Данная норма предусматривает ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, приведшие к массовым заболеваниям населения.

Сотрудники следственного комитета провели детальный осмотр помещений ресторана, где произошел инцидент. В ходе процедуры изъяли пробы продуктов и материалов для последующего экспертного анализа, который поможет установить причины происшествия.

Первые сообщения о вспышке острой кишечной инфекции среди посетителей заведения поступили 31 мая. Тогда медики диагностировали заболевание у 33 человек, включая двоих несовершеннолетних. Стационарную помощь потребовали 28 пациентов.

Примечательно, что за день до массового инцидента, 30 мая, городские больницы уже принимали девять человек с симптомами кишечной инфекции после посещения того же кафе, что могло стать первым сигналом о нарушениях в работе предприятия питания.

Станислав Маслаков