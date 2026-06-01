В СКФО предлагаемая зарплата сварщика составила 251,3 тысяч рублей

В мае в регионах Северо-Кавказского Федерального округа медианная предлагаемая зарплата сварщика достигла 251,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Профессия сварщика занимает первое место в рейтинге профессий по уровню дохода. Также наибольший доход работодатели предлагают машинистам (180 тыс. руб.) и агентам по недвижимости (175 тыс. руб).

В свою очередь, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях сферы строительства в регионах СКФО достигла в мае текущего года 73,5 тыс. руб., что на 18, тыс. больше, чем годом ранее. «Наибольшие зарплатные предложения в данной профессиональной сфере предлагают работодатели из Чеченской Республики (176 тыс. руб.), на втором месте по предлагаемому доходу строителей — Дагестан (94,7 тыс. руб.), на третьем — Кабардино-Балкарская республика (77,6 тыс. руб.).

Наталья Шинкарева