В горах КБР альпинисты из Москвы запросили помощь спасателей

Группа альпинистов из Москвы запросила помощь спасателей при прохождении маршрута на высоте 3.2 тыс. м в верховьях ущелья Безенги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в верховьях ущелья Безенги альпинисты при совершении треккингового маршрута попали в неблагоприятные погодные условия и попросили о помощи. Группа из четырех человек находятся в хижине Джанги-Кош, с ними имеется связь»,— отметили в ведомстве.

Согласно информации МЧС, к месту, где находятся туристы из альплагеря, направляется команда спасателей Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России. Ситуация осложняется риском схода лавин и вероятностью камнепадов.

Ранее вертолет Ми-8 не смог подлететь к Джанги-Кош из-за непогоды.

Наталья Белоштейн