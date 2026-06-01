Силовики показали видео задержания торговца иностранным оружием на Кубани

Сотрудники ГУ МВД и регионального УФСБ России показали кадры задержания 37-летнего жителя станицы Медведовской, у которого дома хранились ручной гранатомет и боеприпасы. Оперативная съемка опубликована на официальных ресурсах ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На видеозаписи, распространенной в пятницу, запечатлен момент силовой операции в Тимашевском районе. Оперативники ЦПЭ краевого главка МВД совместно с коллегами из районного отдела полиции и ФСБ задерживают мужчину сразу после того, как он попытался сбыть две гранаты иностранного происхождения.

При осмотре его места проживания, а также домовладения его родителей оперативники обнаружили и изъяли: ручной гранатомет, составные части оружия и взрывных устройств, боеприпасы различного калибра.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконный сбыт взрывчатых веществ»). Максимальная санкция статьи — до 12 лет лишения свободы.

Наталья Решетняк