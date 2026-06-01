Глава Севастополя выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка в Геническе после удара ВСУ

В ночь на 1 июня в Геническе была совершена атака на жилые многоквартирные дома, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, удар пришелся по району жилой застройки, где отсутствуют какие-либо военные объекты. В результате пострадали 11 человек, погиб ребенок 2020 года рождения.

Господин Развожаев выразил поддержку главе Херсонской области Владимиру Сальдо и жителям региона, а также принес соболезнования семье погибшего. Пострадавшим губернатор Севастополя пожелал скорейшего выздоровления.

Вячеслав Рыжков