Глава Севастополя выразил соболезнования в связи с гибелью ребенка в Геническе после удара ВСУ
В ночь на 1 июня в Геническе была совершена атака на жилые многоквартирные дома, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, удар пришелся по району жилой застройки, где отсутствуют какие-либо военные объекты. В результате пострадали 11 человек, погиб ребенок 2020 года рождения.
Господин Развожаев выразил поддержку главе Херсонской области Владимиру Сальдо и жителям региона, а также принес соболезнования семье погибшего. Пострадавшим губернатор Севастополя пожелал скорейшего выздоровления.