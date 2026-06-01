Ростовской области на развитие пищевой отрасли направлено 5 млрд рублей

В 2025 году на развитие пищевой отрасли в Ростовской области направлено 5 млрд руб. Субсидии направлены производителям, пострадавшим от заморозков и засухи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отмечается, что пищевая отрасль в 2025 году показала положительную динамику. Выросло производство жидкого обработанного молока, мясных полуфабрикатов, сливочного масла, хлеба и хлебобулочных изделий.

В ведомстве добавили, что Ростовская область продолжает удерживать статус одного из ключевых экспортеров продукции АПК среди регионов РФ.

